(Di martedì 15 dicembre 2020) Centinaia di persone, tutti attaccati e in spazi angusti come possono essere quelli di una stazionepolitana: accade astazione, capolinealinea A del metrò e snodo ...

davidedesario : Un grande fotografo, Rino Barillari, ricorda un grande fotografo, Mario Proto ucciso da Covid. Competizione e rispe… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, follia Anagnina: assembramento alla fermata della metro IMMAGINI ESCLUSIVE - louscat : pensando al biglietto di roma preso a caso senza aver detto nulla ai miei in un momento di follia wild - leggoit : Roma, follia Anagnina: assembramento alla fermata della metro IMMAGINI ESCLUSIVE - Cla___________ : @DaliaDaliaanfo @avv_procopio Follia ...ovunque! Normalmente esco pochissimo. Oggi sono uscita, esigenze personali… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma follia

L'agone

Centinaia di persone, tutti attaccati e in spazi angusti come possono essere quelli di una stazione della metropolitana: accade a Roma alla stazione Anagnina, capolinea della linea A del ...E’ utopistico ipotizzare la realizzazione della Roma-Latina entro il 2027 ... non saranno più appetibili per altri dieci anni nella migliore delle ipotesi. Una follia – concludono Tripodi e Valletta – ...