Roma, Fienga: «Rinnovo Calafiori? La società punta sui giovani»

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha commentato il Rinnovo di contratto del giovane Riccardo Calafiori. «Siamo felici di poter annunciare il Rinnovo di contratto di Riccardo che, oltre a essere un ragazzo esemplare, rappresenta la testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del proprio settore giovanile per trovare le migliori risorse da mettere a disposizione della Prima Squadra».

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fienga Roma, Fienga non si nasconde: "Teniamo all'Europa League, proveremo a vincerla!" Tutto Napoli News della giornata. Calafiori rinnova: “E’ un sogno”, tornano in gruppo Mancini e Santon. Escluse lesioni per Kumbulla

