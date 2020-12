Roma | Dzeko a vita | rinnovo e futuro da dirigente

(Di martedì 15 dicembre 2020) Edinpotrebbe restare alla. Sarebbe questo il piano di Tiago Pinto In estate, il destino di Edinallasembrava ormai segnato con il passaggio del bosniaco alla Juventus. Poi l’attaccante è rimasto, tornando a essere un punto fermo di Paulo Fonseca. E adesso il club giallorosso starebbe pensando di tenere ail capitano. Come riportato da Il Messaggero, Tiago Pinto, che da gennaio sarà il nuovo direttore generale della, come primo obiettivo ha proprio quello di rinnovare il contratto diin scadenza nel 2022. La proposta, però, potrebbe ampliarsi anche la proposta al bosniaco di diventare undel club. Leggi su Calcionews24.com

Roma e Torino scenderanno in campo all'Olimpico giovedì alle ore 20:45. Fonseca, dopo la splendida vittoria di Bologna, non ha intenzione di cambiare molto dell'undici titolare. Pedro e Mkhitaryan sup ...