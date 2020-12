virginiaraggi : Il Mitreo di Corviale, nella periferia ovest di Roma, è uno spazio aperto a cittadini e artisti. Rischiava di chiud… - leggoit : Roma, Corviale si rifà il look: Ater consegna 8 appartamenti. È l'operazione di riqualifica del 'serpentone' - cassiamancini : @CarloCalenda Quei palazzoni stile “soviet” sono ghetti dove si vive male, andrebbero ripensati e non solo a Corvia… - Notiziedi_it : Roma, la nuova vita del Corviale: consegnati i primi alloggi green - Newsfrank3 : RT @virginiaraggi: Il Mitreo di Corviale, nella periferia ovest di Roma, è uno spazio aperto a cittadini e artisti. Rischiava di chiudere p… -

Un chilometro verde ora fa risplendere Corviale. Il Serpentone, dell'estrema periferia romana, si rifà il look e guarda al futuro contro le occupazioni abusive e ...Dalla Tiburtina a Corviale, da Tor Bella Monaca a Trigoria progetti e cantieri per ricucire gli strappi del tessuto urbano con piazze, servizi e luoghi di aggregazione per i residenti ...