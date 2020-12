Roma: Calenda, 'Pd escluda alleanza con M5s se Raggi condannata' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Agli amici del Pd che si sono innervositi, ricordo che bastano poche chiare parole pubbliche per escludere l'alleanza con 5S in caso di condanna e/o ritiro della Raggi. Continuare a tenere in piedi un tavolo la cui validità dipende dalle decisioni dei 5S mi sembra mortificante". Lo scrive su twitter Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020), 15 dic. (Adnkronos) - "Agli amici del Pd che si sono innervositi, ricordo che bastano poche chiare parole pubbliche per escludere l'con 5S in caso di condanna e/o ritiro della. Continuare a tenere in piedi un tavolo la cui validità dipende dalle decisioni dei 5S mi sembra mortificante". Lo scrive su twitter Carlo

CarloCalenda : Domanda: “Governo ha problemi di contatto con la realtà o di comunicazione?”. Risposta: “Calenda attacca il Governo… - Radio1Rai : ???'Se avessimo letto la bozza del #RecoveryPlan italiano, avremmo capito che è finta, vuota. L'ex #Ilva? #Mittal ha… - maggtn : @PoliticaPerJedi @pdnetwork @nzingaretti ..da romano di nascita e bolognese d’adozione, da iscritto e militante del… - g_scotti1612 : @PoliticaPerJedi @pdnetwork @nzingaretti voglio azzardare una previsione: se Calenda dovesse diventare sindaco e re… - BimbiMeb : @latwittipe Per quel che vale sono felice che Italia Viva appoggi Calenda come sindaco di Roma e il PD non mi sorpr… -