Roma, Calafiori rinnova fino al 2025: 'È un sogno, cosa più bella non c'è' (Di martedì 15 dicembre 2020) La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto di Riccardo Calafiori fino al 30 giugno 2025. L'esterno percepirà di base 800 mila euro a salire: 'Il rinnovo significa tantissimo per me, penso ...

