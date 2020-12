Roberto Fico “chiude le porte della Camera”: la tragedia lo ha colpito molto (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Presidente della Camera dei Deputati ha intrapreso una azione molto importante nei confronti di un caso molto importante contemporaneo. Quanto accaduto ha caratterizzato la storia dell’Italia contemporanea e di certo il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, non è mai rimasto indifferente a tutto ciò. L’uomo ha sempre rivestito il proprio ruolo istituzionale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Presidentedei Deputati ha intrapreso una azioneimportante nei confronti di un casoimportante contemporaneo. Quanto accaduto ha caratterizzato la storia dell’Italia contemporanea e di certo il Presidentedei Deputati,, non è mai rimasto indifferente a tutto ciò. L’uomo ha sempre rivestito il proprio ruolo istituzionale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

luigidimaio : 40 mln degli 80 risparmiati a @Montecitorio al personale sanitario impegnato contro il #covid. Ok in commissione a… - Roberto_Fico : Approvati poco fa in commissione Bilancio due emendamenti con cui gli 80 milioni risparmiati da @Montecitorio vengo… - Roberto_Fico : Trovo apprezzabile e significativa la decisione di Corrado #Augias di restituire la Legion d'onore. L’Europa deve e… - StefanoAbrate : @luigidimaio @Montecitorio @F_DUva @Roberto_Fico Ormai a ste pagliacciate vi credono solo i pochi fanatici che vi seguono - Deep_Damage1 : @RizzoGiov @luigidimaio @Montecitorio @F_DUva @Roberto_Fico Con i forconi vanno mandati a casa! -