Roberto Burioni | “Meglio il Covid della Roma” Poi cancella il tweet Interviene anche Luca Bizzarri

Leggi su tpi

(Di martedì 15 dicembre 2020)il. EilIl virologo italiano di fama mondiale,, inciampa su una battuta via Twitter che ha scatenato l’ira degli utenti. Il professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, e tifosoLazio, ieri sera sui social ha scrittoil-19AS Roma“, rispondendo in maniera scherzosa ad un utente che aveva twittato: “Non seguo il calcio, ma per il vaccino, per i miei, io posso aspettare e farei il tifo per qualsiasi squadra”. Una battuta infelice, certo. Che ha scatenato in pochi minuti una bufera sui social.ha aggiunto: ...