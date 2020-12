Roberto Bolle vs Valerio Staffelli/ “Mancato soccorso? Accuse infondate”

(Di martedì 15 dicembre 2020)risponde alledi non averche cercava di dargli il Tapiro d'oro: "Sono molto dispiaciuto e amareggiato per tutta la vicenda".

Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Accuse infondate'. Roberto #Bolle si difende dopo l'incidente con Valerio #Staffelli, l'inviato rincara: 'Hai visto t… - linosegna : RT @nicomanetta1: Striscia la notizia, 'hai visto tutto, ricordi cos'ha fatto il taxi?'. Valerio Staffelli in ospedale, nuova accusa a Robe… - Notiziedi_it : Roberto Bolle replica a Striscia la Notizia: ‘Attacchi violenti e infondati’ - DanzaDanceit : ?? #IdeaREGALO ?? #Natale2020 Dona emozioni a chi vive e ama la #DANZA ?? Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Roberto Bolle… - zazoomblog : Roberto Bolle retroscena su Valerio Staffelli: Striscia La Notizia nel caos - #Roberto #Bolle #retroscena #Valerio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Bolle

Roberto Bolle risponde alle accuse di non aver soccorso Valerio Staffelli che cercava di dargli il Tapiro d’oro: “Sono molto dispiaciuto e amareggiato per tutta la vicenda”. Lunedì 14 dicembre Valerio ...Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia, nel tentativo di consegnare un tapiro a Roberto Bolle viene investito. L'étoile accusato di non averlo soccorso ...