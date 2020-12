Ristorazione, la crisi attuale genera tante occasioni ghiotte per la criminalità organizzata (Di martedì 15 dicembre 2020) In un periodo come questo nel quale molti imprenditori versano in gravi difficoltà finanziarie è naturale che le organizzazioni mafiose più evolute – che non hanno mai problemi di liquidità – possano avvantaggiarsi. È di qualche giorno fa l’allarme lanciato dal Cerved, una delle principali agenzie italiane di informazioni commerciali, per cui sarebbero un migliaio le imprese siciliane della Ristorazione che rischiano di diventare bersaglio delle organizzazioni criminali dopo aver visto precipitare i ricavi e aumentare i debiti a causa della pandemia. Del resto Cosa nostra ha sempre investito in questo settore, dove risulta più facile riciclare le enormi disponibilità di denaro sporco accumulato con i traffici illeciti. Oggi i mafiosi si presentano dai ristoratori per offrire rapide soluzioni alla crisi aziendale. Ebbene è chiaro che tutti i comparti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) In un periodo come questo nel quale molti imprenditori versano in gravi difficoltà finanziarie è naturale che le organizzazioni mafiose più evolute – che non hanno mai problemi di liquidità – possano avvantaggiarsi. È di qualche giorno fa l’allarme lanciato dal Cerved, una delle principali agenzie italiane di informazioni commerciali, per cui sarebbero un migliaio le imprese siciliane dellache rischiano di diventare bersaglio delle organizzazioni criminali dopo aver visto precipitare i ricavi e aumentare i debiti a causa della pandemia. Del resto Cosa nostra ha sempre investito in questo settore, dove risulta più facile riciclare le enormi disponibilità di denaro sporco accumulato con i traffici illeciti. Oggi i mafiosi si presentano dai ristoratori per offrire rapide soluzioni allaaziendale. Ebbene è chiaro che tutti i comparti ...

