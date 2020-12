Riqualificazione energetica, Harley&Dikkinson ed Eni gas e luce presentano AssembleaFacile.com (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nasce AssembleaFacile.com, la piattaforma sviluppata da Harley&Dikkinson, con il contributo di Eni gas e luce (Eni), pensata per facilitare le assemblee condominiali tra amministratori e condòmini che scelgono CappottoMio, il servizio di Eni gas e luce finalizzato alla Riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici. Harley&Dikkinson ed Eni gas e luce hanno deciso di mettere a disposizione dei clienti che scelgono CappottoMio AssembleaFacile.com, una piattaforma ibrida (che può essere utilizzata sia da remoto sia in presenza) che permette ai condomìni di poter effettuare assemblee anche da remoto. La piattaforma è realizzata in linea con le novità normative che prevedono la possibilità di svolgere le assemblee di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nasce.com, la piattaforma sviluppata da Harley&Dikkinson, con il contributo di Eni gas e(Eni), pensata per facilitare le assemblee condominiali tra amministratori e condòmini che scelgono CappottoMio, il servizio di Eni gas efinalizzato allae alla messa in sicurezza sismica degli edifici. Harley&Dikkinson ed Eni gas ehanno deciso di mettere a disposizione dei clienti che scelgono CappottoMio.com, una piattaforma ibrida (che può essere utilizzata sia da remoto sia in presenza) che permette ai condomìni di poter effettuare assemblee anche da remoto. La piattaforma è realizzata in linea con le novità normative che prevedono la possibilità di svolgere le assemblee di ...

