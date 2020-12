Riprodurre un’orchidea con una semplice bottiglia in plastica

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le orchidee sono piante davvero belle, danno un tocco di eleganza ad ogni arredamento, per questo sarebbe bello averne una in ogni stanza. Per farlo abbiamo due soluzioni, o prendiamo d’assalto il nostro fiorista o, se siamo riusciti a far crescere abbastanza la nostra pianta di orchidea, potremo duplicarla e rendere bellissima la nostra casa a costo zero. Partendo dalle talee, riuscirci sarà anche piuttosto, vediamo come fare. Creiamo il luogo ideale per lo sviluppo delle talee Per poter far crescere delle nuove orchidee, il primo passo è quello di procurarsi unadida 2 litri. Tagliamo la parte superiore lasciandone attaccato un pezzo. In pratica dobbiamo potere accedere all’interno della, ma nel contempo anche chiuderla. Pratichiamo qualche foro nel tappo della ...