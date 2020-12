Rinnovo Dybala: blocco totale nella trattativa tra giocatore e club. Le ultime (Di martedì 15 dicembre 2020) Dybala-Juve, blocco Rinnovo: nuova cifra per la firma. Le ultime sul futuro nel numero 10 argentino, pungolato da Agnelli Bastone e carota di Andrea Agnelli nei confronti di Paulo Dybala. La situazione Rinnovo del numero 10 della Juventus resta bloccata ma ancora una volta le parti sono parse propense a trovare un accordo per la fumata bianca. L’agente Jorge Antùn non è mai stato chiamato dalla società per i 4 mesi in cui è rimasto in Italia e l’ultima proposta di prolungamento – non accettata – risale alla scorsa estate. Le parti cercheranno un’intesa nel 2021 con vista lunga sul 2024, con opzione al 2025. Si può chiudere intorno ai 10 milioni con i bonus, la promessa della fascia ha il suo peso. Lo scrive il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020)-Juve,: nuova cifra per la firma. Lesul futuro nel numero 10 argentino, pungolato da Agnelli Bastone e carota di Andrea Agnelli nei confronti di Paulo. La situazionedel numero 10 della Juventus resta bloccata ma ancora una volta le parti sono parse propense a trovare un accordo per la fumata bianca. L’agente Jorge Antùn non è mai stato chiamato dalla società per i 4 mesi in cui è rimasto in Italia e l’ultima proposta di prolungamento – non accettata – risale alla scorsa estate. Le parti cercheranno un’intesa nel 2021 con vista lunga sul 2024, con opzione al 2025. Si può chiudere intorno ai 10 milioni con i bonus, la promessa della fascia ha il suo peso. Lo scrive il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

