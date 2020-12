Riempiono la casa di luminarie natalizie: costretti a spegnere tutto per assembramenti e rischio contagi (Di martedì 15 dicembre 2020) Una coppia famosa per le luminarie natalizie della loro proprietà ha dovuto disattivarle a causa delle troppe persone accalcate fuori casa. Si sono formati assembramenti e questo potrebbe avere conseguenze per quanto riguarda la diffusione del Covid costretti a spegnere le loro numerose luci di Natale a causa dei reclami legati agli assembramenti. Il famoso e amatissimo spettacolo di luci natalizie di Tintinhull è stato cancellato e non ci sarà il 25 dicembre dopo le lamentele del vicinato per la mancanza di distanziamento sociale. Si tratta di elaborate luci natalizie realizzate ogni anno da Dan e Mark Extance-Warr e divenute nel corso degli ultimi quattro anni una vera e propria attrazione per residenti e turisti che non vogliono ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 dicembre 2020) Una coppia famosa per ledella loro proprietà ha dovuto disattivarle a causa delle troppe persone accalcate fuori. Si sono formatie questo potrebbe avere conseguenze per quanto riguarda la diffusione del Covidle loro numerose luci di Natale a causa dei reclami legati agli. Il famoso e amatissimo spettacolo di lucidi Tintinhull è stato cancellato e non ci sarà il 25 dicembre dopo le lamentele del vicinato per la mancanza di distanziamento sociale. Si tratta di elaborate lucirealizzate ogni anno da Dan e Mark Extance-Warr e divenute nel corso degli ultimi quattro anni una vera e propria attrazione per residenti e turisti che non vogliono ...

giangi20l : @cucciolosecondo Si ma fa cucinà piatti di livello; no come sti stronzi che te riempiono il piatto de bavose fettuc… - goldturningblue : Poi mi fa morire il 'Eh ma se io esco e vedo tutta quella gente me ne vado via' perché magari ci sono persone che p… - FRagghianti : @Brunomgiordano @larobbina Io lavoro al cinema e sono a casa in cassa integrazione, quindi posso permettermi il lus… - salvovent : @scintilla_rm Fanno quello che vogliono, riempiono la casa e i vestiti di peli. Graffiano i mobili. Pisciano allegr… - simoventurini1 : RT @Miti_Vigliero: @MMmarco0 sono gli ansiosi che riempiono di pronto soccorso solo perché stanno soffocando, mentre basterebbero due gocci… -

Ultime Notizie dalla rete : Riempiono casa Riempiono la casa di luminarie natalizie: costretti a spegnere tutto per assembramenti e rischio contagi Periodico Italiano Manzoli (Ravenna in Comune):"Almeno 60 infermieri a casa per Covid, grave carenza di personale in ospedale"

(La Luce di Maria) Una bella notizia di speranza che riempie il cuore di gioria a pochi giorni dal Natale. Grazie alla generosità di tutto l’ospedale riusciremo a metterci in contatto con papà ... Affittano la loro casa per girare l’Italia in camper, il Covid sconvolge i piani: ora vivono sull’automezzo

Padre, madre e due figli di 2 e 4 anni erano partiti da Mestre diretti in Sicilia. Volevano tornare, ma la loro abitazione è occupata ... (La Luce di Maria) Una bella notizia di speranza che riempie il cuore di gioria a pochi giorni dal Natale. Grazie alla generosità di tutto l’ospedale riusciremo a metterci in contatto con papà ...Padre, madre e due figli di 2 e 4 anni erano partiti da Mestre diretti in Sicilia. Volevano tornare, ma la loro abitazione è occupata ...