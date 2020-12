Riconciliazione e giustizia in Guinea | il ruolo delle autorità e della società civile

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) (a cura di Stefano Marinelli, Socio di Agency for Peacebuilding) Dopo settimane di manifestazioni nelle stradecapitale Conakry, un’ordinanza anti-COVID sembra aver placato le proteste contro Alpha Condé, riconfermato per la terza volta in contestate elezioni il 18 ottobre. Dopo un decennio al potere, il 22 marzo 2020 Condé, considerato il primo presidente eletto democraticamente nella storia, ha ottenuto di candidarsi a un ulteriore mandato tramite un controverso referendum costituzionale. Il referendum è stato boicottato dall’opposizione e, così come le elezioni di ottobre, è stato criticato come irregolare dall’ex potere coloniale francese, da altri attori internazionali come l’Unione Europea, ma non dagli osservatori elettorali sul territorio come l’ECOWAS. Nei 10 anni al potere, Condé ha deluso le aspettative ...