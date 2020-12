Ricerca, idee e azioni per il post-Covid: borse di studio da 10mila dollari per 5 giovani (Di martedì 15 dicembre 2020) “idee e azioni” per ripensare i nostri territori dopo che l’emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, sara’ terminata”. L’Istituto Pedro Arrupe cerca cinque giovani, in grado di condurre ricerche di livello scientifico “e col desiderio di porsi generosamente a servizio delle nostre comunita’, con cui condividere un percorso di Ricerca e formazione della durata di un anno”. Messe a bando cinque borse di studio di 10 mila dollari ciascuna destinate a giovani Ricercatori e Ricercatrici per l’ottavo anno consecutivo, grazie al sostegno economico della Sylff Association di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) “” per ripensare i nostri territori dopo che l’emergenza sanitaria, causata dal-19, sara’ terminata”. L’Istituto Pedro Arrupe cerca cinque, in grado di condurre ricerche di livello scientifico “e col desiderio di porsi generosamente a servizio delle nostre comunita’, con cui condividere un percorso die formazione della durata di un anno”. Messe a bando cinquedidi 10 milaciascuna destinate atori etrici per l’ottavo anno consecutivo, grazie al sostegno economico della Sylff Association di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Idee e azioni" per ripensare i nostri territori dopo che l'emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, sara' terminata". L'Istituto Pedro Arrupe cerca cinque giovani, in grado di condurre ricerche di ...

"Idee e azioni" per ripensare i nostri territori dopo che l'emergenza sanitaria, causata dal Covid-19, sara' terminata". L'Istituto Pedro Arrupe cerca cinque giovani, in grado di condurre ricerche di ...