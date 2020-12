Riapertura stadi | Spadafora cauto | “Lavoriamo col Cts”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giorno tanto atteso, ma quel giorno non è oggi e bisognerà ancora attendere. Stiamo parlando del ritorno neglidei tifosi. L’Inghilterra, seppur in numero limitato, ha iniziato a riaprire le porte, mentre in Italia bisognerà aspettare il nuovo anno, con la speranza che i numeri della pandemia continuino a decrescere. Una situazione affrontata con la massima cautela da Vincenzo. Il Ministro dello Sport è intervenuto a La Gazzetta dello Sport: “Sarà importante quando sarà possibile, in sicurezza, far tornare la gente, come sta accadendo in Inghilterra seppur con numeri ridotti. E’ diverso per chi vede le partite in televisione, ma anche per chi gioca, i calciatori sono abituati a scendere in campo anche per la gente che li incita“. Una volontà che si scontra con l’evidenza dei fatti. I contagi sono ...