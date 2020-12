Riapertura scuole il 7 gennaio, Giannelli (Anp): da soli non possiamo farcela. No a lezioni in estate, la dad è scuola a tutti gli effetti [INTERVISTA] (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il sistema scolastico ha dato il massimo, quindi ci aspettiamo che anche altri settori, in particolare quello dei trasporti, si impegnino come abbiamo fatto noi per garantire che gli studenti possano tornare a scuola e restarci. La scuola continuerà a impegnarsi, auspichiamo che ci si impegni tutti così come si sono impegnati scuole e presidi" L'articolo Riapertura scuole il 7 gennaio, Giannelli (Anp): da soli non possiamo farcela. No a lezioni in estate, la dad è scuola a tutti gli effetti INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) "Il sistema scolastico ha dato il massimo, quindi ci aspettiamo che anche altri settori, in particolare quello dei trasporti, si impegnino come abbiamo fatto noi per garantire che gli studenti possano tornare ae restarci. Lacontinuerà a impegnarsi, auspichiamo che ci si impegnicosì come si sono impegnatie presidi" L'articoloil 7(Anp): danon. No ain, la dad ègli

matteosalvinimi : #Salvini: ho scritto un Whatsapp a Conte e gli ho espresso la mia grande preoccupazione in particolare per la riape… - matteosalvinimi : #Salvini: dialogo con Conte? Vorrei aiutare a risolvere un po' dei problemi normali e concreti delle famiglie itali… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi sono fermato a parlare con Conte in #Senato, gli ho chiesto un confronto urgente su modalità di riaper… - Antobello : RT @valy_s: #Covid19 #Pregliasco contro la riapertura delle scuole a gennaio. Bambini e soprattutto ragazzi si avviano ad un periodo di DAD… - pentagram54 : RT @doluccia16: Potrebbe saltare la riapertura delle scuole il 7 gennaio. Si stanno preparando a richiudere entro qualche giorno. ?? La masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, Fontana: “L’unico sistema che funziona è quello degli orari differenziati” Orizzonte Scuola “Troppi morti e l’Rt a 0,8 non basta. E’ presto per dire se le scuole riapriranno” avverte Rezza

Rezza: “Ancora non siamo in grado di poter affermare se le scuole riapriranno” Quindi, in un passaggio, Rezza ha affrontato un tema delicato, anticipando un’ipotesi che certo sconcerta: “La riapertura ... Covid, Rezza: «Presto per dire se scuole riapriranno il 7 gennaio»

Scuola, Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha affermato che «è presto per dire se le scuole riapriranno dopo il 6 gennaio». Queste ... Rezza: “Ancora non siamo in grado di poter affermare se le scuole riapriranno” Quindi, in un passaggio, Rezza ha affrontato un tema delicato, anticipando un’ipotesi che certo sconcerta: “La riapertura ...Scuola, Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha affermato che «è presto per dire se le scuole riapriranno dopo il 6 gennaio». Queste ...