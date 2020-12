Revenge Porn contro la maestra, la registrazione della preside: 'Fatela sbagliare, così la caccio' (Di martedì 15 dicembre 2020) Una vicenda che assume contorni sempre più grotteschi quella del Revenge Porn ai danni della maestra d'asilo che era stata allontanata dalla scuola, trattata da colpevole quando era stato l'ex ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) Una vicenda che assume contorni sempre più grotteschi quella delai dannid'asilo che era stata allontanata dalla scuola, trattata da colpevole quando era stato l'ex ...

CirianiCarlo : RT @fenice_risorta: Che stro*za adesso sarebbe giusto mandare via lei?????? - donat_16 : RT @repubblica: Torino, la preside della maestra vittima di revenge porn alle sue colleghe: 'Mandiamola via, cercate di farla sbagliare' ht… - angelo_tino : RT @Corriere: Maestra vittima di revenge porn licenziata. La preside: «Prendo ogni pretesto per mandarla via» - matty_aloud : io incredulo - Alien1it : #Torino, la preside della maestra vittima di revenge porn alle sue colleghe: 'Mandiamola via, … -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge Porn L'audio è stato fatto ascoltare durante l'udienza Yahoo Finanza Revenge Porn contro la maestra, la registrazione della preside: "Fatela sbagliare, così la caccio"

"Cercate di farla sbagliare", dice la preside rivolgendosi agli altri membri del corpo insegnanti che volevano allontanare la maestra. Maestra vittima di revenge porn licenziata, l'audio della preside: "Fatela sbagliare, voglio un pretesto per mandarla via"

"Non darà le dimissioni: cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato così lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi ‘sta cortesia, io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non vog ... "Cercate di farla sbagliare", dice la preside rivolgendosi agli altri membri del corpo insegnanti che volevano allontanare la maestra."Non darà le dimissioni: cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato così lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi ‘sta cortesia, io non so più cosa fare. Ce l’ho a morte con lei e non vog ...