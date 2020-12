Ressa alle Poste nel Napoletano, Federconsumatori: “Situazione insostenibile” (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – Federconsumatori Poggiomarino, alla luce delle tante sollecitazioni, ha deciso di scendere in campo per porre fine allo “scempio” di Poste Italiane. “Da settimane – spiegano in una nota – ormai la Situazione presso gli uffici postali del territorio è divenuta insostenibile ed indegna di un paese civile.File internaminabili, sportelli automatici perennemente non funzionanti, app digitali di prenotazione bloccate, servizi non garantiti”. “Il tutto – chiariscono – nel più assoluto spregio della normativa anti-COVID19 in materia di assembramenti dentro e fuori dalle sedi Poste ITALIANE. ADESSO BASTA ! Il servizio postale rappresenta un servizio essenziale per una comunità e non può continuare ad essere gestito in modo così ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) –Poggiomarino, alla luce delle tante sollecitazioni, ha deciso di scendere in campo per porre fine allo “scempio” diItaliane. “Da settimane – spiegano in una nota – ormai lapresso gli uffici postali del territorio è divenutaed indegna di un paese civile.File internaminabili, sportelli automatici perennemente non funzionanti, app digitali di prenotazione bloccate, servizi non garantiti”. “Il tutto – chiariscono – nel più assoluto spregio della normativa anti-COVID19 in materia di assembramenti dentro e fuori dsediITALIANE. ADESSO BASTA ! Il servizio postale rappresenta un servizio essenziale per una comunità e non può continuare ad essere gestito in modo così ...

