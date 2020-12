Resident Evil Village tra nemici e ambientazione in nuove immagini pubblicate da Capcom

(Di martedì 15 dicembre 2020)tramite IGN ha pubblicato trededicate aper la gioia di tutti i fan che stanno aspettando notizie sul nuovo capitolo. Questemostrano un nemico molto simile ad un lupo mannaro già visto nei precedenti trailer, un'altra ci consente di dare uno sguardo all'di quello che sembra essere un castello in rovina e l'ultima immagine sembra rivelare un nuovo nemico insanguinato. Parlando in un'intervista con il sito online in questione, il produttore Peter Fabiano ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti che i fan possano provarequando uscirà nel 2021. Riteniamo che sia un mix di tutti i migliori elementi dei giochi ...

