Repubblica: "Maresca candidato sindaco di Napoli col centrodestra, il caso al Csm" (Di martedì 15 dicembre 2020) Il via libera di Silvio Berlusconi alla candidatura a sindaco di Napoli di Catello Maresca (sostituto alla Procura generale) apre discussioni politiche e non solo. Oggi Repubblica Napoli, con Dario Del Porto, sente il procuratore generale Luigi Riello. «come procuratore generale e, al tempo stesso, capo dell'ufficio presso cui il dottor Maresca presta servizio, sto interloquendo con gli organi istituzionali competenti, Csm e Procura generale della Cassazione e ministro della Giustizia». Repubblica ricorda che La legge riconosce ai magistrati, come a ogni altro cittadino, libertà di espressione e il diritto di partecipare alla vita pubblica. Non è consentita invece l'iscrizione a un partito, ma l'ex pm, che fra le altre indagini coordinò quella sulla cattura del ...

