Renzi: “Non ci penso nemmeno a far cadere il governo”. Ma continua a ricattare Conte in tv e detta nuove condizioni: “Prendere il Mes” (Di martedì 15 dicembre 2020) Dice di non voler far cadere il governo ma poi ipotizza di risolvere la crisi andando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Non va a incontrare Giuseppe Conte ma poi va in televisione a dettare le sue condizioni. Cancellare la cabina di regia del Recovery? No, Prendere i 36 miliardi del Mes. Matteo Renzi continua a manterenere il suo atteggiamento tutt’altro che netto nei confronti dell’esecutivo che vorrebbe terremotare. E anzi ora cambia le carte in tavola, avanzando nuove richieste. Dopo tutte le istanze sul Recovery, ora il leader di Italia viva chiede al governo di dire sì al Mes, per non ritirare i suoi ministri dall’esecutivo. È solo l’ultimo cambio di linea dell’ex segretario del Pd, che prima nega di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Dice di non voler farilma poi ipotizza di risolvere la crisi andando a cercare una nuova maggioranza in Parlamento. Non va a incontrare Giuseppema poi va in televisione are le sue. Cancellare la cabina di regia del Recovery? No,i 36 miliardi del Mes. Matteoa manterenere il suo atteggiamento tutt’altro che netto nei confronti dell’esecutivo che vorrebbe terremotare. E anzi ora cambia le carte in tavola, avanzandorichieste. Dopo tutte le istanze sul Recovery, ora il leader di Italia viva chiede aldi dire sì al Mes, per non ritirare i suoi ministri dall’esecutivo. È solo l’ultimo cambio di linea dell’ex segretario del Pd, che prima nega di ...

