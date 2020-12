Renzi minaccia la crisi di governo. Ma intanto fuori si continua a morire (Di martedì 15 dicembre 2020) Andare a votare adesso Telemaco? Ma sì, che vuoi che sia! E’ proprio di questo che l’Italia ha bisogno ora, di un bel voto mentre là fuori si muore di Covid. Non è che tutti quei maneggi, quelle roboanti affermazioni retoriche lanciate in aula manco fosse Cicerone che si scaglia contro Catilina nascondano, più prosaicamente e a detta di molti, il tentativo di piazzare qualche figura proveniente dal mondo della fu Leopolda, magari all’istruzione? Scherzi a parte, la situazione politica tragicomica che ci troviamo a vivere è il frutto avvelenato che ci cade in testa a causa della mancanza di coraggio di forze politiche che non hanno trovato la capacità di porre fine a questo stillicidio, a questo ospitare e sfamare in casa un ospite che, un giorno sì e uno no, minaccia di farla cadere. Nessuno ha voluto proteggere questo governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Andare a votare adesso Telemaco? Ma sì, che vuoi che sia! E’ proprio di questo che l’Italia ha bisogno ora, di un bel voto mentre làsi muore di Covid. Non è che tutti quei maneggi, quelle roboanti affermazioni retoriche lanciate in aula manco fosse Cicerone che si scaglia contro Catilina nascondano, più prosaicamente e a detta di molti, il tentativo di piazzare qualche figura proveniente dal mondo della fu Leopolda, magari all’istruzione? Scherzi a parte, la situazione politica tragicomica che ci troviamo a vivere è il frutto avvelenato che ci cade in testa a causa della mancanza di coraggio di forze politiche che non hanno trovato la capacità di porre fine a questo stillicidio, a questo ospitare e sfamare in casa un ospite che, un giorno sì e uno no,di farla cadere. Nessuno ha voluto proteggere questo...

ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - fattoquotidiano : Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole… - petergomezblog : Renzi insiste: “Numeri per un nuovo governo? Per me ci sono”. Boccia: “Chi minaccia la crisi è scollegato dalla vit… - Marilen97832318 : RT @Agenzia_Italia: Verifica di governo, Renzi non cede e minaccia le mani libere - infoitinterno : Verifica di governo, Renzi non cede e minaccia le mani libere -