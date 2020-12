Renzi: «Far cadere il governo? Non ci penso neppure. Conte prenda i soldi del Mes» (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il mancato faccia a faccia con Giuseppe Conte, riprogrammato per giovedì, Matteo Renzi prova a fare qualche passo indietro sull’ipotesi di far cadere il governo: «Non ci penso neppure. Ci sono però 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio diamoci una smossa, diamo più fondi alla sanità. Smettiamola con le polemiche e mettiamo a frutto i soldi europei», ha dichiarato il leader di Italia Viva un’intervista al TG5. Per Renzi lo scenario è chiaro: «La palla ora tocca al presidente del Consiglio». La strada per evitare le dimissioni dei parlamentari di Italia Viva passa dai 36 miliardi del Mes: «Potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono ... Leggi su open.online (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il mancato faccia a faccia con Giuseppe, riprogrammato per giovedì, Matteoprova a fare qualche passo indietro sull’ipotesi di faril: «Non ci. Ci sono però 846 morti e davanti a questo non si può far finta di niente. Ecco perché diciamo al presidente del Consiglio diamoci una smossa, diamo più fondi alla sanità. Smettiamola con le polemiche e mettiamo a frutto ieuropei», ha dichiarato il leader di Italia Viva un’intervista al TG5. Perlo scenario è chiaro: «La palla ora tocca al presidente del Consiglio». La strada per evitare le dimissioni dei parlamentari di Italia Viva passa dai 36 miliardi del Mes: «Potrebbero andare a irrobustire il servizio sanitario, inutile dire che i medici sono ...

ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - petergomezblog : Renzi: 'Sono pronto a far cadere il governo'. E' un bluff? - fanpage : Di Battista attacca duramente Matteo Renzi. - PiranhaCaribe : RT @Joker__Reloaded: il cazzaro #Renzi oltre essere un codardo è specialmnte un ridicolo ricattatore: - LetiziaGargiulo : RT @ottogattotto: #Renzi:'Noi chiediamo di parlare di politica e di Recovery fund, non di rimpasto e poltrone come naturalmente da giorni v… -