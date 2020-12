Renzi alza posta: 'Per evitare la crisi Conte dica sì al Mes e no ai consulenti amici degli amici' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Ecco le condizioni per evitare le dimissioni dei ministri di Iv'. Il leader di Italia Viva dopo le frizioni sulla gestione del recovery fund tira in ballo i finanziamenti del Mes finanziario: '36 ... Leggi su today (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Ecco le condizioni perle dimissioni dei ministri di Iv'. Il leader di Italia Viva dopo le frizioni sulla gestione del recovery fund tira in ballo i finanziamenti del Mes finanziario: '36 ...

vincenzo_celso : Renzi alza ancor di più l'asticella contro il Governo:' Subito un dpcm che consenta l'utilizzo del parmigiano nella carbonara'. #Renzi - juvemyheart : @AndreaV57418712 Renzi era un cazzaro da quando era bambino. Alza la posta per contrattare e basta - moisescresp71 : Renzi alza posta: 'Per evitare la crisi Conte dica sì al Mes e no ai consulenti amici degli amici'… - 73deva73 : Crisi di governo, Renzi alza posta: 'Conte dica sì al Mes e no ai consulenti, magari amici degli amici'. #Renzi che… - MatteoMascia : RT @lucianoghelfi: #Renzi alza ancora la posta: come condizione per un accordo scaccia #crisi pone il si di #Conte e dei #M5S ai 36 miliard… -