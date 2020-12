Renault | Alonso | Il test ha acceso lo spirito competitivo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Centocinque giri, praticamente la simulazione di un week end di gara, come quando sei alle porte della Formula 1 e devi imparare. Simulazione di giro veloce, di long run e pronti in vista del 2021. ...

Fernando gira a lungo con la RS20 e simula qualifica e long run, realizzando tempi allineati ai migliori della qualifica di sabato scorso. Verificato l'abc della posizione in macchina, lavoro in meno ...La Renault e Fernando Alonso hanno chiuso in testa la giornata di test disputata quest'oggi allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi. Lo spagnolo, che il prossimo anno tornerà in pianta stabile in Formula ...