Reina | “Dovevamo chiuderla | i tre punti ci servivano come il pane”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il pareggio contro il Benevento non può certo soddisfare la Lazio, arrivata nel Sannio con il chiaro intento di riscattare l’ultima sconfitta con il Verona. L’uno a uno del “Ciro Vigorito” è stato determinato soprattutto da un fattore per Pepe. “prima, sull’uno a zero siamo stati spesso vicini all’area maessere più cattivi“, ha commentato il portiere a Dazn nel post partita, “poi arriva una palla inattiva e prendi il pareggio. Dopo il Benevento si è difeso bene, non abbiamo trovato gli spazi e potevamo addirittura perderla nel finale. Dobbiamo migliorare e imparare, bisogna essere più affamati e cattivi”. Una Lazio dai due volti, meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa. Un secondo tempo condizionato dal gol subito ad opera di Schiattarella. ...