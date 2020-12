Regione Lazio, Giannini: proposta legge in soccorso edicolanti (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Una proposta di legge che mira ad aiutare gli edicolanti in sofferenza economica a causa della pandemia e’ stata depositata in Commissione Lavoro in attesa di essere discussa e portata all’attenzione dell’intero Consiglio regionale”. Lo annuncia Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, firmatario del Testo. “Nel Lazio- spiega lo stesso consigliere- queste attivita’ sono sempre rimaste aperte anche in pieno lockdown. Malgrado cio’, hanno subito gravi perdite tanto che molti edicolanti si sono dovuti arrendere e chiudere i loro esercizi. In un’epoca nella quale i giornali rappresentano probabilmente l’ultimo baluardo di civilta’ e liberta’, crediamo che sia utile andare in soccorso proprio nei confronti di chi, da sempre, ha rappresentato questo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Unadiche mira ad aiutare gliin sofferenza economica a causa della pandemia e’ stata depositata in Commissione Lavoro in attesa di essere discussa e portata all’attenzione dell’intero Consiglio regionale”. Lo annuncia Daniele, consigliere regionale della Lega, firmatario del Testo. “Nel- spiega lo stesso consigliere- queste attivita’ sono sempre rimaste aperte anche in pieno lockdown. Malgrado cio’, hanno subito gravi perdite tanto che moltisi sono dovuti arrendere e chiudere i loro esercizi. In un’epoca nella quale i giornali rappresentano probabilmente l’ultimo baluardo di civilta’ e liberta’, crediamo che sia utile andare inproprio nei confronti di chi, da sempre, ha rappresentato questo ...

