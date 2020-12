Reggina | Toscano esonerato | prende quota Baroni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Era nell’aria da qualche settimana, dopo l’ennesima delusione ieri sera contro il Venezia si è concretizzato. Ladecide per il cambio di guida tecnica, esonerando Domenico. Ora la società del presidente Gallo ha già iniziato la ricerca del sostituto: tra i nomi più papabili quello di Marco, il comunicato dell’esonero diEcco il comunicato con il quale il club amaranto ha annunciato l’esonero di Domenico: “Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano che mister Domenicoè stato sollevato dall’incarico. La squadra è momentaneamente affidata a Gianluca Falsini, allenatore della Primavera. Al tecnico vanno i più sinceri ringraziamenti per la storica cavalcata dalla Serie C alla B e un ...