Reggiana-Frosinone | le formazioni ufficiali

La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale per la 12a giornata. Il primo anticipo è tra Reggiana e Frosinone. Queste le formazioni ufficiali: Reggiana (3-4-1-2): Crofolini; Martinelli, Rozzio, Ajeti; Libutti, Rossi, Pezzella, Zampano; Varone, Zamparo, Cambiaghi. Allenatore: Alvini Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Rohden, Carraro, Gori, Beghetto; Tribuzzi, Parzyszek. Allenatore: Nesta

