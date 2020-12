Recovery | Gelmini | ok ricetta Draghi | governo lo ascolti

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA, 15 DIC - "Le indicazioni che arrivano dal rapporto G30 rappresentano un importante spunto di riflessione per la classe politica e per la classe dirigente che dovranno affrontare i prossimi anni ...

ROMA, 15 DIC - "Le indicazioni che arrivano dal rapporto G30 rappresentano un importante spunto di riflessione per la classe politica e per la classe dirigente che dovranno affrontare i prossimi anni ...Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala che "l'accordo sul Next generation Eu e sul Recovery ...