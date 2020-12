Recovery fund, Zingaretti: “Coinvolgere sistema Paese, serve sinergia nella gestione condivisa delle risorse” (Di martedì 15 dicembre 2020) “È importante Coinvolgere il sistema Paese, ascoltare le testimonianze e metterle in una visione per una nuova strada”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a conclusione di un seminario online del Partito democratico. “serve sinergia nella gestione condivisa delle risorse, una svolta possibile – ha sottolineato – realizzabile attraverso una visione condivisa per il futuro del Paese”. Il segretario dem parla delle risorse del Recovery fund come di “una grande chance che non possiamo sprecare” per le quali “serve indicare le possibili soluzioni chiamando il Paese a raccolta” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “È importanteil, ascoltare le testimonianze e metterle in una visione per una nuova strada”. Lo ha detto Nicolaa conclusione di un seminario online del Partito democratico. “, una svolta possibile – ha sottolineato – realizzabile attraverso una visioneper il futuro del”. Il segretario dem parladelcome di “una grande chance che non possiamo sprecare” per le quali “indicare le possibili soluzioni chiamando ila raccolta” e ...

borghi_claudio : MA... MA... MA... 'Senza riforme, niente soldi del recovery fund'. L'Olanda avverte l'Italia - meb : Al tg4 ho parlato del futuro del Paese e dei nostri figli. È necessario scegliere bene e insieme come spendere i 2… - ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - StalinZio : RT @Gitro77: Nel prossimo settennio, l'Italia dovrà dare, al netto di quanto riceverà, 15,3 miliardi per i sussidi del Recovery Fund (81 ml… - Lacasespoglia : Stiamo attenti a chi e come amministrerà i milioni di Euro del Recovery Fund. La gestione del denaro non è mai neut… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Recovery fund, la vera urgenza è snellire le procedure. Unica strada per non perdere il treno Il Sole 24 ORE Green Economy: il primato della Lombardia

Sono 432mila le imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità. La Lombardia è la prima regione ... "Il ritorno della verifica dovrebbe farci gioire... Il rimpasto va fatto, vivacchiare è peggio"

Paolo Cirino Pomicino, stratega della prima Repubblica, ci spiega come andrà a finire. "Si tratterà di capire se avverrà solo un rimpastino o se nella maggioranza sta emergendo la consapevolezza che s ... Sono 432mila le imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità. La Lombardia è la prima regione ...Paolo Cirino Pomicino, stratega della prima Repubblica, ci spiega come andrà a finire. "Si tratterà di capire se avverrà solo un rimpastino o se nella maggioranza sta emergendo la consapevolezza che s ...