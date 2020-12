Recovery Fund, Conte: “Tensioni e ansie legittime. Sarà un piano nazionale, dal governo nessuna concezione padronale” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Comprendiamo bene che fino quando il piano non Sarà definito ci saranno ansie e Tensioni legittime perché è una grande occasione storica ed è giusto che fino a quando collettivamente non Sarà condiviso ci siano questi atteggiamenti”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea Coldiretti. Il premier assicura: “Il piano Sarà un piano nazionale, non ci Sarà una concezione padronale, non Sarà gestito con arbitrarietà, sono le risorse della comunità nazionale. Tutti potranno in qualsiasi momento controllare sul sito della presidenza ogni progetto e lo stato di avanzamento, questo è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “Comprendiamo bene che fino quando ilnondefinito ci sarannoperché è una grande occasione storica ed è giusto che fino a quando collettivamente noncondiviso ci siano questi atteggiamenti”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea Coldiretti. Il premier assicura: “Ilun, non ciuna, nongestito con arbitrarietà, sono le risorse della comunità. Tutti potranno in qualsiasi momento controllare sul sito della presidenza ogni progetto e lo stato di avanzamento, questo è il ...

borghi_claudio : MA... MA... MA... 'Senza riforme, niente soldi del recovery fund'. L'Olanda avverte l'Italia - meb : Al tg4 ho parlato del futuro del Paese e dei nostri figli. È necessario scegliere bene e insieme come spendere i 2… - ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - poscide : RT @Comunardo: @SMaurizi Anche quello, sperabilmente momentaneo, di giornalisti per il resto bravi e coraggiosi. Se mettesse un centesimo d… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: #Draghi avverte su #R ecoveryFund (conosce bene i suoi polli). Su scelta progetti 'ciò che conta è che loro valore sociale s… -