Record di decessi per Covid in Veneto | Zaia | servono nuove restizione | situazione grave

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ilha registrato il dato più alto di vittime perin questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno ‘nero’ del 10 dicembre, quando ierano stati 148. Come riferisce l’Ansa, si tratta di un numero che potrebbe risentire del caricamento in ritardo diavvenuti nell’ultimo fine settimana. Lain: le parole di“Abbiamo 3.324 ricoverati pernegli ospedali, lainè assolutamente pesante. E sono pazienti complicatissimi. 3.324 ricoverati, più 57 nelle ultime 24 ore, sono un numero importante; è come se quasi 7 ospedali grandi di provincia fossero orientati per i pazienti. I ricoveri nelle ...

lorepregliasco : Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown… - petergomezblog : Germania, record di morti: 590 in un giorno. E Merkel fa un appello per la stretta a Natale: “Questi decessi sono u… - StefanoDeloren1 : RT @lorepregliasco: Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown par… - SusiQ_8 : RT @lorepregliasco: Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown par… - snorristorluson : RT @lorepregliasco: Il record italiano di decessi dipende dal fatto che l'indice rallenta più lentamente? Quale indice? Di che lockdown par… -

Ultime Notizie dalla rete : Record decessi

VENEZIA — Il Veneto ha registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno `nero´ del 10 dicembre, quando i decessi erano stati 148. Si t ...Il Veneto ha registrato il dato più alto di vittime per Covid in questa seconda ondata, 165 in sole 24 ore, superando il giorno del 10 dicembre, quando i decessi erano stati 148.