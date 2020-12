Realme 7i è disponibile all’acquisto in Italia con promozione di lancio (Di martedì 15 dicembre 2020) Realme 7i debutta ufficialmente sul mercato Italiano e lo fa con una promozione di lancio dedicata sullo store online ufficiale del brand. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 15 dicembre 2020)7i debutta ufficialmente sul mercatono e lo fa con unadidedicata sullo store online ufficiale del brand. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Realme 7i è disponibile all’acquisto in Italia con promozione di lancio - Digital_Day : Disponibile solamente online - Notiziedi_it : Dal 15 dicembre il Realme 7i disponibile in Italia: le specifiche - realmeItalia : @nextoze ciao Anna, purtroppo il canale non ci dà la possibilità di risponderti in privato, inoltre il tuo messaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Realme disponibile Sconti imperdibili oggi su Amazon: realme 7 Pro e OPPO Find X2 Neo e su realme X 50 Pro 5G risparmi 300 euro! Hardware Upgrade Il nuovo realme 7i: sotto l'albero di Natale a 149,90 euro

Dimensioni da smartphone premium, processore per gli amanti dei gaming, tanta memoria espandibile, e soprattuto un'autonomia di carica da record con 45 giorni di standby: ecco i plus di realme 7i ... Realme presenta 7i: enorme batteria da 6.000 mAh e processore MediaTek G85

Realme ha annunciato 7i: a colpire l’enorme batteria, ma ci sono anche un processore octa-core MediaTek e tre fotocamere. Disponibile solamente online, costa 169 euro Batteria enorme per un’autonomia ... Dimensioni da smartphone premium, processore per gli amanti dei gaming, tanta memoria espandibile, e soprattuto un'autonomia di carica da record con 45 giorni di standby: ecco i plus di realme 7i ...Realme ha annunciato 7i: a colpire l’enorme batteria, ma ci sono anche un processore octa-core MediaTek e tre fotocamere. Disponibile solamente online, costa 169 euro Batteria enorme per un’autonomia ...