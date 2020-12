Real Madrid-Athletic Bilbao oggi in tv. Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di martedì 15 dicembre 2020) Real Madrid e Athletic Bilbao si affrontano con largo anticipo nella 19° giornata de La Liga 2020/2021. I ragazzi di Zidane sono attualmente terzi al netto delle gare in meno e potrebbero agganciare la vetta con una vittoria. I blancos riceveranno visita dai baschi di Garitano che negli ultimi tre turni hanno raccolto un bottino di soli due punti. L’incontro in programma oggi martedì 15 dicembre alle ore 22.00, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020)si affrontano con largo anticipo nella 19° giornata de La Liga 2020/2021. I ragazzi di Zidane sono attualmente terzi al netto delle gare in meno e potrebbero agganciare la vetta con una vittoria. I blancos riceveranno visita dai baschi di Garitano che negli ultimi tre turni hanno raccolto un bottino di soli due punti. L’incontro in programmamartedì 15 dicembre alle ore 22.00, sarà trasmesso insulla piattaforma di DAZN. SportFace.

