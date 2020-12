Raiola agente dell’anno, Ibrahimovic: “Hai vinto grazie a me” | News (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN News - Siparietto tra Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola, con il procuratore che è stato premiato come agente dell'anno Raiola agente dell’anno, Ibrahimovic: “Hai vinto grazie a me” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN- Siparietto tra Zlatane Mino, con il procuratore che è stato premiato comedell'anno: “Haia me”Pianeta Milan.

tuttosport : #GoldenBoy | #Raiola: '#Pogba-Manchester United: è finita' Domani su #Tuttosport in edicola l'intervista esclusiva… - PianetaMilan : #Raiola agente dell'anno, #Ibrahimovic: 'Hai vinto grazie a me' | News - footalk_ : #goldenboy2020, premiati: ?? #Haaland, GoldenBoy ?? #Agnelli, miglior presidente ?? #Raiola, miglior agente ??… - infoitsport : Siparietto Raiola-Agnelli, l’agente: «Ecco di cosa voglio parlare con lui» - infoitsport : Raiola agente dell’anno, Ibra: 'Sono il tuo boss, hai vinto grazie a me' -