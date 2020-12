Radicali | Centrosinistra chieda a Governo politiche antiproibizioniste

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Solo nell’ultimo mese a Roma sono state arrestate 115 persone per spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti. Quella della criminalita’ organizzata – che con i soldi derivanti dal narcotraffico infiltra l’economia allo scopo esclusivo di riciclare il denaro sporco e che organizza un sistema di welfare criminale per assicurarsi il controllo di interi territori della Citta’ – e’ una vera e propria emergenza Capitale”. Cosi’ in un comunicato Massimiliano Iervolino, segretario diItaliani, e Leone Barilli, segretario diRoma. “Bisogna ribaltare l’approccio della lotta alla droga attraversovolte alla legalizzazione della cannabis e alla depenalizzazione dei reati legati al consumo delle altre sostanze.” “Per questo ilromano – come ...