Raciti: Speziale è libero, uscito da carcere per fine pena (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ uscito dal carcere di Messina, per fine pena, Antonino Speziale, l’ultra del Catania condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti, rimasto ferito mortalmente durante scontri allo stadio Angelo Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby con il Palermo. Per Speziale un abbraccio col padre Roberto, che è andato a prenderlo, e poi in viaggio verso casa a Catania. Fuori dal carcere i tifosi del Messina, storici rivali di quelli etnei, che lo hanno salutato con affetto. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) E’daldi Messina, per, Antonino, l’ultra del Catania condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale dell’ispettore capo di polizia Filippo, rimasto ferito mortalmente durante scontri allo stadio Angelo Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby con il Palermo. Perun abbraccio col padre Roberto, che è andato a prenderlo, e poi in viaggio verso casa a Catania. Fuori dali tifosi del Messina, storici rivali di quelli etnei, che lo hanno salutato con affetto. (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Omicidio Filippo Raciti, dopo otto anni torna libero Antonino Speziale #raciti - Tg3web : Dopo quasi nove anni di carcere per omicidio preterintenzionale, è tornato libero Antonino Speziale. L'ultrà del Ca… - redazioneiene : STASERA A LE IENE “La mia condanna è stata un'ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà” #Speziale #leiene - BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: Lo striscione della Curva A di #Napoli per Antonino #Speziale, l'ultra del Catania condannato a otto anni e otto mesi… - TgrRai : RT @TgrSicilia: E' tornato a casa, a #Catania, Antonio #Speziale condannato per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo #Raciti. Ha s… -