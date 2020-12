Raciti, scarcerato Antonino Speziale: “Io in cella da innocente, dico tutto” (Di martedì 15 dicembre 2020) Condannato per l’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti, torna libero anche Antonino Speziale. L’altro colpevole già libero era Daniele Micale. Condannato per l’omicidio dell’ispettore Filippo Raciti, Antonino Speziale è tornato in libertà. Lui era l’ultrà del Catania accusato di avere ucciso l’esponente delle forze dell’ordine negli scontri che precedettero un derby contro il Palermo il 2 febbraio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020) Condannato per l’omicidio dell’ispettore Filippo, torna libero anche. L’altro colpevole già libero era Daniele Micale. Condannato per l’omicidio dell’ispettore Filippoè tornato in libertà. Lui era l’ultrà del Catania accusato di avere ucciso l’esponente delle forze dell’ordine negli scontri che precedettero un derby contro il Palermo il 2 febbraio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgrRai : RT @TgrSicilia: A #Catania scarcerato per fine pena Antonino #Speziale condannato per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo #Raciti… - TgrSicilia : A #Catania scarcerato per fine pena Antonino #Speziale condannato per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo… - infoitinterno : Caso Raciti, scarcerato Antonino Speziale dopo 8 anni di detenzione - peppesava : RT @Ragusanews: Scarcerato l’ultrà che uccise l’ispettore Raciti - Ragusanews : Scarcerato l’ultrà che uccise l’ispettore Raciti -