Quindici anni all’ex di Gessica Notaro: “La magistratura non mi ha tradito: una pena esemplare” (Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi, 15 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni per Jorge Edson Tavares, colpevole di stalking e lesioni sull’ex fidanzata Gessica Notaro. La vittima, all’Ansa, ha detto di essere contenta della conferma della pena per Eddy Tavares: “Sono molto contenta, ho fatto bene a riporre la mia fiducia nella magistratura che non mi ha tradita: una pena esemplare”. >> Firenze, trovata una terza valigia con resti umani: si tratterebbe di un’altra persona Gessica, portavoce contro la violenza sulle donne Sono passati quasi quattro anni dall’aggressione brutale di Eddy Tavares nei confronti della sua ex fidanzata Gessica Notaro. L’11 gennaio 2017, l’uomo sorprendeva la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Oggi, 15 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15per Jorge Edson Tavares, colpevole di stalking e lesioni sull’ex fidanzata. La vittima, all’Ansa, ha detto di essere contenta della conferma dellaper Eddy Tavares: “Sono molto contenta, ho fatto bene a riporre la mia fiducia nellache non mi ha tradita: una”. >> Firenze, trovata una terza valigia con resti umani: si tratterebbe di un’altra persona, portavoce contro la violenza sulle donne Sono passati quasi quattrodall’aggressione brutale di Eddy Tavares nei confronti della sua ex fidanzata. L’11 gennaio 2017, l’uomo sorprendeva la ...

4n1mo51t1som1n4 : @_caesar18 Okay, hai quindici anni. - milaneese : Poi è vero che sono passati quindici anni e la scienza avanza. Speriamo in bene, che anno di merda comunque - antonellaperego : RT @fanpage: Finalmente Giustizia per #GessicaNotaro: - fanpage : Finalmente Giustizia per #GessicaNotaro: - bloomharuki : Non dirlo Giuliana, ha solo quindici anni, non farlo -