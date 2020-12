Quella frase terribile del numero 1 di Confindustria Marche. (Di martedì 15 dicembre 2020) Bufera su Domenico Guzzini: 'le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà, pazienza'. Immediata la condanna di politici, sindacati e imprenditori, nazionali e locali. Lui si scusa. Confindustria ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 dicembre 2020) Bufera su Domenico Guzzini: 'le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà, pazienza'. Immediata la condanna di politici, sindacati e imprenditori, nazionali e locali. Lui si scusa....

lucianonobili : Non sapevo del tuo secondo lavoro all’accademia della crusca. Ma in una frase esortativa si può usare il congiuntiv… - Agnese19248957 : @Giacomo736 Non sarà più quella la frase ma sei il nostro supereroe fan+Leo. Una cosa del genere - fvolklore : OH CAZZO NON AVEVO LETTO QUELLA FRASE - Camzjauregui96 : RT @rosmellomood: Rosalinda che ripete un paio di volte al giorno sta frase di Dayane 'mi sono innamorata di te.' Quella frase le è entrata… - Itsangy12 : vi prego quella frase 'anche quando senti il mio nome tremi dentro' mi sta girando in testa da 30 minuti buoni -

Ultime Notizie dalla rete : Quella frase Quella “frase dell'anno” che non evoca Covid-19 AboutPharma Guzzini shock, la frase su Covid e i morti che indigna i social

"Sinceramente chiedo scusa a tutti ed in particolare alle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la frase che ho pronunciato ieri nel ... che non raffigura il mio pensiero né tanto meno quello ... L’amore non va in vacanza: trama, cast e frasi del film

Proseguendo qui nella lettura sarà inoltre possibile ritrovare alcune delle frasi più note e belle del film, grazie alle quali si potrà avere un primo contatto con quella che è l’atmosfera del film e ... "Sinceramente chiedo scusa a tutti ed in particolare alle famiglie toccate dal dramma del Covid, per la frase che ho pronunciato ieri nel ... che non raffigura il mio pensiero né tanto meno quello ...Proseguendo qui nella lettura sarà inoltre possibile ritrovare alcune delle frasi più note e belle del film, grazie alle quali si potrà avere un primo contatto con quella che è l’atmosfera del film e ...