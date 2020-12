Quale smartphone economico regalare a Natale sotto i 300€

Leggi su pantareinews

(Di martedì 15 dicembre 2020)dovresti metterel’albero di? È la fascia di mercato del settore più ampia e con la maggiore concorrenza per cui la scelta non è semplice. Glieconomici sono migliorati molto nel corso degli ultimi anni, non sono più i modelli dei primi anni di Android, iOS non rientra in questa fascia a meno di scegliere modelli usati e molto vecchi per i quali non vale la pena spendere soldi. Va anche tenuto presente che per essere poco costosi rinunciano a qualcosa o, guardandola da un altro punto di vista, ciascun modello punta al top in un reparto più degli altri per cui potrebbero esserci modelli che puntano sulla durata della batteria, altri sulla qualità della fotocamera o al processore. I migliorifino a 500€ da ...