"Putin ha fischiato". Becchi, il segnale della resa: perché Trump deve mettersi l'anima in pace (Di martedì 15 dicembre 2020) Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. C'è un indizio, oltre al voto dei grandi elettori, che costringe Donald Trump a mettersi il cuore in pace. A spiegarlo è Paolo Becchi che in un cinguettio scrive: "Partita finita quando Putin fischia. Ora basta per favore su Twitter con la storia del 'Trump che può ancora farcela'“. Il presidente russo, stando a quanto riportato dal Cremlino, ha fatto arrivare al democratico i suoi complimenti. Nel suo telegramma lo Zar ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti, "che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale", possano, "nonostante le loro differenze", aiutare realmente "a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. C'è un indizio, oltre al voto dei grandi elettori, che costringe Donaldil cuore in. A spiegarlo è Paoloche in un cinguettio scrive: "Partita finita quandofischia. Ora basta per favore su Twitter con la storia del 'che può ancora farcela'“. Il presidente russo, stando a quanto riportato dal Cremlino, ha fatto arrivare al democratico i suoi complimenti. Nel suo telegramma lo Zar ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti, "che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale", possano, "nonostante le loro differenze", aiutare realmente "a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ...

PonytaEle : RT @Libero_official: Anche #Putin si è congratulato con #Biden dopo il voto dei grandi elettori. Per Paolo #Becchi è l'indizio che la parti… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Anche #Putin si è congratulato con #Biden dopo il voto dei grandi elettori. Per Paolo #Becchi è l'indizio che la parti… - ivocamic : RT @Libero_official: Anche #Putin si è congratulato con #Biden dopo il voto dei grandi elettori. Per Paolo #Becchi è l'indizio che la parti… - PappaletteraF : RT @Libero_official: Anche #Putin si è congratulato con #Biden dopo il voto dei grandi elettori. Per Paolo #Becchi è l'indizio che la parti… - Libero_official : Anche #Putin si è congratulato con #Biden dopo il voto dei grandi elettori. Per Paolo #Becchi è l'indizio che la pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin fischiato Bielorussia, Lukashenko fischiato in fabbrica e ora apre a nuove elezioni Corriere della Sera