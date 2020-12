Psg | Marquinhos chiama Messi | “Vedremo cosa accadrà | conosciamo le sue qualità”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Mi trovo bene al Psg e sono contento del mio ruolo in questa squadra, sia in campo sia fuori. Spero di finire la mia carriera qui, anche se possono succedere tante cose. Desidero restare il più a lungo possibile qui e la concorrenza di possibili nuovi acquisti non mi spaventa. Ripeto, sono felice, la mia famiglia è felice, i miei figli sono nati qui. Fra me e il Psg c’è un legame per la vita.succederà. A volte siamo stati rivali in nazionale e nel club.è un grande giocatore.tutti le sue“. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da, difensore del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. L’ex giocatore della Roma ha parlato ai ...