Psg-Besaksehir | Coltescu e Demba Ba si sono chiariti

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il portale rumeno "Sport.ro" riporta una novità importante in merito alle animate discussioni e polemiche a non finire dopo la presunta frase razzista proferita dal quarto uomo Sebastiannei confronti del vice allenatore della squadra ospite Pierre Webo durante il match di Champions League tra il Psg e il Basaksehir. La novità è che l'attaccante senegalese del club turcoBa e l'assistente rumeno siparlati dopo l'alterco al Parc des Princes. Come riporta France Football a mettere in contattoconBa è stato Ousmane N'Doye, nazionale senegalese che ha giocato in Romania dal 2011 al 2018. “Ho chiamatoe gli ho detto di chiarire conBa il malinteso. Ho dato il suo numero del calciatore a "Sebi" e gli ho detto di chiamarlo" ...

Gazidis ha parlato del Milan in una lunga e interessante intervista rilasciata alla BBC. Ecco cosa ha dichiarato ...Non è stato solo un messaggio per il campionato o per gli organi governativi, ma anche per noi stessi”. Sull’episodio in PSG-Basaksehir: “Parliamo tanto a proposito di razzismo ma sono un po’ ...