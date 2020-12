Pressing del Governo sull’Ema Approvi prima possibile il vaccino anti-Covid Conte | “Prime dosi Pfizer dal 29 dicembre”

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Il mio auspicio è che l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare ilBiontech incipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dell’iter che porterà l’Agenzia europea per i medicinali a dare il via libera alla somministrazione dei vaccininei Paesi dell’Ue. Alè dedicato anche un passaggio dell’intervista che il premier Giuseppeha rilasciato a La Stampa. “Il 29– ha detto il presidente del Consiglio –metterà a disposizione le...

AGI - Pressing di Germania e Italia sull'approvazione dei vaccini anti Covid prima di Natale. Ma Bruxelles frena. Berlino e Roma chiedono all'agenzia europea per il farmaco di accelerare il processo ...