Preseason Nba, Zion: 'Sulla buona strada'. Buona la prima per Melli (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ritorno in panchina di Stan Van Gundy rende la prima amichevole dei Pelicans qualcosa di più di una semplice gara di Preseason. Il nuovo tecnico di New Orleans, infatti, decide di andare ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Il ritorno in panchina di Stan Van Gundy rende laamichevole dei Pelicans qualcosa di più di una semplice gara di. Il nuovo tecnico di New Orleans, infatti, decide di andare ...

Nella notte di preseason NBA si registrano anche le vittorie di Toronto su Charlotte e dei Cavaliers su Indiana. Perdono ancora i Suns di Chris Paul ... Nba, preseason: Zion già leader. Doncic supera Antetokounmpo

