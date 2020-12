Premier League, Guardiola fallisce l’aggancio al Chelsea: i risultati e la classifica aggiornata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il punto sugli anticipi di Premier League.Non solo la Serie A, si gioca anche in Inghilterra dove lo spettacolo non manca di certo. La sfida tra Wolwerempton e Chelsea ha aperto il tredicesimo turno di campionato, con i blues che mancano una ghiotta occasione per raggiungere momentaneamente il Liverpool al secondo posto della classifica. Il 2-1 in favore dei wolwes ha tagliato le gambe alla squadra guidata da Lampard che, nonostante la rete di Giroud, non è riuscita a riprendere il match. Crocevia mancato anche per il Manchester City di Pep Guardiola, che nell'anticipo serale contro il West Bromwich conquista un solo punto non andando oltre il parziale di 1-1. I Citizens non riescono a sfruttare lo scivolone proprio del Chelsea, che attualmente rimane ancora al quinto posto in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il punto sugli anticipi di.Non solo la Serie A, si gioca anche in Inghilterra dove lo spettacolo non manca di certo. La sfida tra Wolwerempton eha aperto il tredicesimo turno di campionato, con i blues che mancano una ghiotta occasione per raggiungere momentaneamente il Liverpool al secondo posto della. Il 2-1 in favore dei wolwes ha tagliato le gambe alla squadra guidata da Lampard che, nonostante la rete di Giroud, non è riuscita a riprendere il match. Crocevia mancato anche per il Manchester City di Pep, che nell'anticipo serale contro il West Bromwich conquista un solo punto non andando oltre il parziale di 1-1. I Citizens non riescono a sfruttare lo scivolone proprio del, che attualmente rimane ancora al quinto posto in ...

